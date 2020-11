Giovinazzi: "Kimi nog steeds bij de beste coureurs in F1"

Antonio Giovinazzi is van mening dat Alfa Romeo-teamgenoot Kimi Raikkonen nog steeds één van de beste coureurs is in de Formule 1. De Fin is de meest ervaren coureur in de geschiedenis van de F1 en voltooide meer dan 326 racestarts, wat op zijn beurt betekent dat hij meer dan 86.467 kilometers heeft gereden in de F1 tijdens races.

Volgend seizoen wordt Raikkonen's 19e seizoen in de sport. Teamgenoot Giovinazzi is onder de indruk van de lange levensduur van de carrière van de 41-jarige en het feit dat hij elke race blijft presteren.

Giovinazzi: "Met Kimi denk ik dat je in elke race druk hebt, want met de ervaring die hij heeft stelt hij het elk weekend samen en het is moeilijk om hem te verslaan of om voor hem te staan. Zoals ik al zei, ik denk dat Kimi nog steeds een heel sterke coureur is, een heel snelle coureur en één van de beste op deze grid. Als je hem wilt verslaan, moet je alles bij elkaar brengen, dus in elke race is er druk."

Mentaal verschil

Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia Romagna kondigde Alfa Romeo aan dat het in 2021 een ongewijzigde line-up van Raikkonen en Giovinazzi zou rijden. Hoewel hij zich meer op zijn gemak voelt nu de deal is getekend, gelooft Giovinazzi niet dat het feit dat zijn toekomst zeker is, zijn prestaties op de baan zal beïnvloeden.

"Ik denk dat het mentaal een verschil maakt, maar in het algemeen denk ik van niet. Als je een contract tekent, voel je je gewoon meer ontspannen, maar het verandert niets aan mijn rijvaardigheid", zei Giovinazzi.