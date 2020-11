Marko reageert op Hulkenberg: "Typisch Duitse humor"

Nico Hulkenberg was maandag te gast bij Servus TV en werd gevraagd of hij al een contract had getekend. Hierop reageerde hij met 'Ja'. Het was echter niet bij een F1-team maar met een hypotheekverstrekker, voor een nieuw huis. Daarnaast gaf hij aan wel 'contact' te hebben met diverse teams in de koningsklasse.

Hulkenberg wordt veelvuldig gelinkt aan Red Bull Racing, mede omdat Max Verstappen zich publiekelijk heeft uitgesproken dat hij een sterke voorkeur heeft om samen met de 33-jarige Duitser in één team te rijden.

Red Bull-topman Helmut Marko zal beslissingen moeten nemen de komende weken, maar heeft aangegeven dat hij tot na de laatste Grand Prix in Abu Dhabi zal wachten om te bepalen of Albon mag blijven of dat Hulkenberg of Sergio Perez in het stoeltje komen.

Om de opmerking van Hulkenberg kon Marko in ieder geval lachen: "Dat is typisch Duitse humor."