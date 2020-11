Ferrari-motor komt 50pk te kort op Mercedes

Mattia Binotto sprak eerder deze week nog hoopvolle teksten dat de nieuwe motor van 2021 er zeer goed uit ziet en efficiënt is. Nu weerspreekt hij echter dat die nieuwe motor, die volgend jaar bij Ferrari, Alfa Romeo en Haas achterin de auto's zal liggen, sterk genoeg is om Mercedes te kunnen pakken.

De Italiaan waarschuwde dat de beperkingen van de testbank Ferrari dwingen creatief te zijn met testen, maar tot dusver is hij blij met de resultaten. Dat veroorzaakte opwinding dat Ferrari's volledige herstel al volgend jaar plaats kan vinden.

Binotto zei echter: "Kunnen we Mercedes bereiken? Misschien is dat te veel gevraagd, aangezien het betekent dat we tussen de 40 en 50 pk moeten winnen. Op dit moment staan we op één lijn met Honda. Als we op het niveau van Renault komen zou dat op zich al een opmerkelijke stap voorwaarts zijn."

"We moeten in gedachten houden dat slechts één motorspecificatie is toegestaan voor heel 2021, met uitzondering van kleine details. Er is geen ruimte voor fouten", voegde hij eraan toe.