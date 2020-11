Seidl: "Dit is de reden waarom Ferrari voor Sainz heeft gekozen"

Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl is de transfer naar Ferrari van Carlos Sainz niet zonder reden. Zo meent hij dat zijn coureur Carlos Sainz afgelopen weekend maar al te goed heeft laten zien wat hij waard is. De Spanjaard reed - volgens zijn eigen woorden - de moeilijkste race van zijn carrière. Ondanks dat wist hij vanaf P13 naar een knappe vijfde plek te rijden.

Na afgelopen weekend zat Andreas Seidl tegenover motorsport.com. Daar werd hem gevraagd over Sainz zijn aanstaande transfer, en waarom Ferrari zo'n interesse heeft in de jonge Spanjaard. Volgens hem zijn daar meerdere redenen voor. "We wisten natuurlijk al door de afgelopen paar jaar dat hij van deze moeilijke omstandigheden houdt", zo vertelt Seidl. "Hij heeft het talent om precies de juiste hoeveelheid risico te nemen. Hij weet de auto op de baan te houden, en tegelijkertijd nog steeds naar voren in het veld te schuiven, dat is gewoon echt een dik pluspunt", zo meent de McLaren-teambaas.

Volgens Andreas Seidl is de motivatie van Sainz een van de redenen waarom Ferrari voor hem heeft gekozen. "Hij is 100% toegewijd, en dat motiveert teams heel erg", zo verklaart Seidl. "Dat heeft ook heel erg bijgedragen aan de resultaten die wij hedendaags behalen."

Volgend seizoen rijdt Carlos Sainz naast Charles Leclerc. Aangezien Charles Leclerc al gewend is aan de auto en het team zal hij in het begin vast en zeker sneller zijn. Echter, wanneer Carlos eenmaal gewend is aan de auto zal het duidelijker worden wie de leider in het team wordt.