Sportief directeur Renault: "Daniel Ricciardo hoort bij top 4 coureurs"

Daniel Ricciardo laat zich dit seizoen zien als één van de 4 beste F1-coureurs die op een totaal ander niveau presteren dan de rest van het veld. Dat is de mening van Alan Permane, sportief directeur van het Renault-team voor wie Ricciardo twee podiumplaatsen heeft behaald in de laatste vier Grands Prix.

De Australiër werd derde op zowel de Nurburgring als Imola, wat zowel voor hemzelf als voor Renault gemengde gevoelens veroorzaakte omdat hij aan het einde van het seizoen vertrekt om volgend seizoen voor McLaren te racen.

Zevenvoudig Grand Prix-winnar Ricciardo heeft zich dit jaar bewezen als de duidelijke nummer één in zijn team, vóór Esteban Ocon. Permane gelooft dat de 31-jarige het verdient om in dezelfde klasse te worden geplaatst als Lewis Hamilton, Max Verstappen en Charles Leclerc, en dus voor voor Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Sergio Perez en de rest van het veld.

Ocon op achterstand

In de Beyond the Grid podcast zei Permane: "Ik spreek alleen over wat ik zie, wat hetzelfde is als iedereen ziet. Oké, ik heb iets meer van Daniel gezien, maar hij is aan de top samen met Lewis, Charles en Max. Ik denk dat die vier van een ander niveau zijn."

"In en uit de auto kom je er niet veel tegen die in beide richtingen vrijwel perfect zijn. Daniel heeft geweldig werk geleverd door een zeer sterk team om hem heen te bouwen op het gebied van engineering, zijn monteurs en de mensen in de garage. Geen minachting voor Esteban, maar hij heeft maar een halve tiende, een tiende achterstand."

"Hij doet zijn uiterste best om die kloof te dichten en waar hij kan van Daniel te leren, en hij ziet wat Ricciardo heeft gedaan met zijn team, en dat is geweldig."