Vettel ziet groter talent bij Leclerc dan Verstappen

Sebastian Vettel gelooft dat zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de potentie heeft om de toekomst van de Formule 1 te zijn, misschien wel meer dan Max Verstappen. Hij denkt dat Leclerc meer talent heeft dan Verstappen, zo vertelde hij aan de media tijdens het weekend in Turkije.

De Duitser is nu slechts drie races verwijderd van het einde van zijn zesjarige periode bij Ferrari. Het is een somber afscheidsjaar voor de viervoudig wereldkampioen, maar afgelopen weekend wist hij alsnog op het podium te rijden tijdens het rampenseizoen dat hij met Ferrari meemaakt.

Vettel haalde het podium dankzij een fout in de laatste ronde van Leclerc die van P2 naar P4 zakte toen Racing Point's Sergio Perez en Vettel gebruik maakten van de fout. Leclerc vervloekte zichzelf na de race en was woedend door zijn fout.

Vettel vindt echter dat zijn teamgenoot aan het grotere plaatje achter dat podium moet denken, en hij steunt de Monegaskische coureur zeker om in de toekomst veel succes te behalen.

F1-sterren van de toekomst

Charles Leclerc en Max Verstappen worden gezien als de belangrijkste sterren van de Formule 1, maar Vettel ziet meer potentieel in Leclerc om die rol te vervullen.

"Voor mij denk ik dat Charles misschien wel de grootste ster voor de toekomst is, misschien meer dan Max, omdat hij goed is. Afgelopen zondag was hij denk ik niet gelukkig, maar over tien jaar zal het geen verschil maken."

“Met Charles als teamgenoot zie ik mezelf ook vaak in hem. Hij is een stuk jonger, hij is erg snel. Ik heb na de race niet de kans gehad om met hem te praten, maar ik zal hem later vertellen dat het feit dat hij niet op het podium staat irrelevant voor hem is, omdat hij zoveel jaren voor hem heeft en er zoveel podia komen. Daar ben ik zeker van."

"Het is goed dat Charles boos is. Hij maakte een fout, verloor op die manier het podium. Maar zoals ik al zei, in het grote geheel waarschijnlijk niet relevant voor hem. Ik laat dit nooit tussen ons beide komen. Ik ben blij met alles wat hij bereikt en zal bereiken in de toekomst, want hij is een brave jongen."