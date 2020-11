Marc Surer: "Max Verstappen kan nog veel leren van Lewis Hamilton"

Max Verstappen begon de Grand Prix van Turkije als favoriet voor de overwinning. Hoewel hij de pole position aan zich voorbij zag gaan doordat Lance Stroll zijn Racing Point op de eerste startpositie wist te zetten, domineerde de Red Bull-coureur de vrije trainingen en de eerste twee kwalificatiesessies.

Verstappen zou, zeker in de regen, zonder moeite kunnen winnen was de algemene gedachte zowel bij fans als experts. Het liep allemaal anders want uiteindelijk stond de Nederlander niet eens op het podium, nadat hij als zesde over de finish kwam. Gevolg was grote teleurstelling in Nederland en bij de Verstappen-fans in het bijzonder.

Voormalig F1-coureur Marc Surer was niet onder de indruk van de Red Bull-coureur. Max Verstappen maakte ook zelf een aantal fouten en Surer beoordeelde de coureurs met een cijfer. Hij gaf de Nederlander de laagst mogelijke score in zijn beoordeling, terwijl wereldkampioen Lewis Hamilton de hoogst mogelijke score kreeg.

De Duitser zegt over Verstappen: "Hij was de topfavoriet, maar hij maakte de slechtste start van het hele veld en was daarna te ongeduldig. Dat leidde tot het spinnen achter Perez. Hij kan nog veel leren van Lewis Hamilton, die zijn geduld wist te bewaren en uiteindelijk de race in Turkije won."