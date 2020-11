Raikkonen vergelijkt problemen Ferrari met zijn tijd bij McLaren

Kimi Raikkonen verwacht dat Ferrari haar crisis van 2020 snel weet op te lossen om daarna weer terug te keren aan de top. Voormalig Ferrari-coureur Gerhard Berger voorspelde onlangs dat het team uit Italië enkele jaren nodig zal hebben om weer overwinningen te scoren in de F1.

Maar Raikkonen, de laatste Ferrari-kampioen van 2007, zegt dat hij in zijn tijd vergelijkbare situaties bij het team heeft meegemaakt.

Tegenover het Italiaanse Automoto zei de Fin: "Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ik was jarenlang Ferrari-coureur en het is niet de eerste keer dat ze het ene jaar erg sterk zijn en het volgende seizoen niet competitief. In 2008 vochten we om de titel en in 2009 waren we helemaal niet competitief. Ik zie enkele overeenkomsten met de huidige situatie nadat Ferrari in 2019 een winnende auto had."

"Deze dingen gebeurden ook in mijn tijd bij McLaren; het ene jaar waren ze competitief en het jaar daarop waren ze uit de top. Dit zijn dingen die heel vaak gebeuren in de Formule 1."

"Sommige van de problemen dit jaar hebben ons geraakt bij Alfa Romeo door de motor, maar ik weet zeker dat ze die zullen verbeteren. Ik zie geen reden waarom ze dat niet zullen doen."