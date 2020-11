Nico Hulkenberg over fout Verstappen: "Race glipte door Max zijn vingers na die spin"

Nico Hulkenberg hoopt nog altijd dat hij in 2021 naast Max Verstappen rijdt voor Red Bull Racing. Uiteraard volgt de Duitser vanuit huis de F1 nog altijd, en zeker de belangstelling voor het Oostenrijkse team is erg groot.

De 33-jarige Hulkenberg blikte op Servus TV terug op de Grand Prix van Turkije en schiet Max Verstappen te hulp. De Nederlander maakte fouten en had wat pech maar De Hulk snapt Max wel: "Zoiets kan een keer gebeuren. De bocht waarin het mis ging loopt iets naar beneden."

"Aan het begin van de race zag het er voor Max goed uit maar na die spin werd de kans dat hij kon winnen een stuk minder. De race glipte door zijn vingers na die spin."

Verkeerde afstelling voorvleugel

Na afloop van de Grand Prix in Turkije vertelde Max Verstappen dat zijn voorvleugel aan één kant verkeerd was afgesteld. Dat scheelde maar liefst zeven graden ten opzichte van elkaar.

Hulkenberg zegt hierover: "Er waren enkele verhalen dat zijn voorvleugel niet in orde was, hoewel het altijd moeilijk is om er iets over te zeggen. Ik denk dat als hij wat afstand neemt, hij met eigen ogen zal zien dat hij in het begin misschien bepaalde dingen beter had kunnen doen."