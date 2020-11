Helmut Marko baalt van rampdag Red Bull: "Verstappen was niet geduldig"

Het hele weekend in Turkije leek het een weekend te worden voor Red Bull Racing. Max Verstappen was in alle sessies de snelste coureur, en zelfs teamgenoot Alexander Albon was vooraan te vinden. Gisteren tijdens Q3 ging het niet helemaal soepel voor Verstappen die de intermediate-band niet aan de praat kreeg en mede daardoor de pole position misliep.

Vandaag ging het al niet veel beter. De race in Turkije ging van start op een nat wegdek en zowel Verstappen als Albon slipten weg met veel wielspin waardoor de coureurs achter hun voorbij vlogen. Daarna volgde een inhaalrace, maar van inhalen was weinig sprake. Het was lastig inhalen en als gevolg daarvan stuitte de opmars van de twee Red Bull-coureurs.

Toen de Nederlander eenmaal het ritme te pakken had spinde hij op hoge snelheid achter Perez en was de kans op een overwinning helemaal verkeken.

Kritiek Marko op Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt als een stekker, zo zei hij na afloop, en wees ook fijntjes op een eigenschap van Verstappen waarom hij de race niet heeft weten te winnen.

Marko: "Het begon al bij die rampzalige start. Daarna kwam Max vast te zitten achter Vettel en coureurs als Hamilton en Perez reden ook in zijn buurt wat het een stuk lastiger maakte dan we vooraf hadden gedacht. Voor Perez en Hamilton wisten ons het leven zuur te maken want hun snelheid was erg goed en daar hadden wij niets tegenin te brengen. Daarnaast maakten we ook persoonlijke fouten."

"Max zag dat Stroll een gat wist te slaan en dat was frustrerend voor ons. Het blijkt dat je op dit circuit zonder DRS erg slecht kan inhalen. Hij had geduldiger moeten zijn."

Kritiek op Albon

Niet alleen Verstappen kreeg kritiek van Marko, ook Alexander Albon kreeg een klein tikje: "De fouten van Alex Albon waren kostbaar voor het team, maar tot aan zijn eerste pitstop presteerde hij goed. Zoals eerder aangegeven beslissen we na de Grand Prix in Abu Dhabi over zijn toekomst."