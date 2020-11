Kimi Raikkonen baalt van weinig regen: "De race was niet leuk"

Een puntloos resultaat voor Alfa Romeo in Turkije tijdens de race op het circuit in Istanboel. De Zwitserse renstal mag spreken van een slechte race, vooral omdat beide auto’s in de top tien waren beland tijdens de kwalificatie van zaterdag.

De dreiging van aanhoudende regen kwam niet uit en de race veranderde in een strijd op een geleidelijk opdrogende baan, met coureurs die snel overschakelden naar de intermediates. Hier ontstond een omkeerpunt en snel ging het hele veld naar de inters. Die band lag de coureurs van Alfa Romeo niet. Terwijl hun stints op de regenband goed waren, lukte het Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi niet om snelheid te vinden op de intermediate-banden.

Voor Kimi werd het een eenzame race die uiteindelijk op de 15e plaats eindigde. Na de race kwam hij voor de camera van Sky Sports en vertelde zijn verhaal over de race. "De race was niet leuk, maar het is een beetje wat we hadden verwacht toen we het weer zagen."

"We zouden waarschijnlijk een veel betere snelheid hebben gehad in een volledig natte race, maar de gemengde omstandigheden werkten absoluut niet in ons voordeel. We hadden moeite om de banden te laten werken. Toen we eenmaal de banden aan het werk kregen, waren ze nog maar tien rondes goed, dus het was moeilijk om in een goed ritme te komen. We hebben in het kampioenschap tenminste geen punten verloren aan onze rivalen."