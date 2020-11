Ricciardo over lastige start: "Max bewoog opzij om de racelijn te bemachtigen"

Daniel Ricciardo finishte de Grand Prix van Turkije als tiende. Daarmee wist hij het laatste WK-punt te bemachtigen. Het was een lastige race voor de Australiër, die als vijfde startte. Een lastige start was hier mede verantwoordelijk voor, zo vertelt hij.

"De start in eerste instantie was goed, de eerste paar meters dan. Ik zat achter Sergio Perez, en zag ook dat Max naar rechts bewoog om de race-lijn te bemachtigen", zo vertelt Ricciardo. "Daarna nam ik gas terug voor Esteban, mijn temgenoot. Echter, Lewis Hamilton zat daar ook en dit zorgde ervoor dat ik mijn teamgenoot raakte - dat is iets wat je echt niet wil doen", aldus Ricciardo.

"We hadden wel snelheid. Op een gegeven moment zei mijn engineer dat we de snelste op de baan waren, maar dat viel al snel weg", zo vertelt Daniel verder. "Daarna was het een kwestie van overleven, er lag echt heel erg weinig grip."

Uiteraard werd Ricciardo nog gevraagd om een aantal woorden te besteden aan de zevende wereldtitel van Lewis. "Ik zag hem tijdens de eerste paar ronden en ik dacht dat we wel konden bijbenen. Daarna haalde hij ons bijna een ronde in", zo vertelt Daniel. "Hij wist het tempo op indrukwekkende wijze op te pikken en had daarna erg goede snelheid."

"Om met nog drie races te gaan de wereldtitel te verzegelen in een al verkort seizoen... tja, dat is ronduit dominant", zo meent Ricciardo. "Ik bedoel zeven titels, wat kan ik er nog aan toevoegen?"