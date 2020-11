Frustraties van Max Verstappen: "Je kunt hier niet inhalen"

Gisteren baalde Max Verstappen al flink dat hij de pole position niet had weten te pakken voor de Turkse Grand Prix, vandaag was de teleurstelling zelfs nog groter. Na een zeer slechte start van beide Red Bull-coureurs moesten Verstappen en Alexander Albon zich terugvechten naar voren.

Waar de Nederlander Verstappen normaal geen moeite heeft met inhalen was het zoeken naar grip op het natte en gladde Turkse circuit in Istanboel. Eenmaal de weg naar voren en een paar seconden achter leiders Stroll en Perez probeerde hij de Mexicaan, die een fout maakte, aan te vallen maar spinde op hoge snelheid eraf. Hierna moest hij nieuwe banden halen, volgden nog een aantal spins en moest hij genoegen nemen met de zesde plaats.

Crash weten te voorkomen

De 23-jarige Verstappen blijkt erg gefrustreerd te zijn, zo zegt hij tegen Sky: "Om heel eerlijk te zijn is het erg frustrerend. Ik wilde Checo volgen door die knik in die bocht en ineens brak de wagen weg. Ik kwam op dat kunstgras terecht en had een grote spin waarbij ik moest voorkomen dat ik in de muur zou crashen. Dat is gelukt maar ik had toen enorme vlakken op mijn banden dus moest richting de pits."

"Daarna op de nieuwe intermediates kon ik weer snel richting de jongens voor mij rijden maar het was onmogelijk om ze in te halen. Er is hier maar één lijn die je kunt rijden dus ik moest wachten tot mensen de pits in zouden gaan."

"Dan begin je de banden op te roken en het rubber eraf te rijden en het voelt alsof je gewoon overal over het rubber glijdt. Het was echt moeilijk volgen en een kwestie van proberen te overleven. Dit was zeker geen geweldige dag, maar hopelijk zullen we nooit meer in deze positie zitten als het zo glad is."