Toto Wolff over dominante Hamilton: "De enige die hem op de baan hield"

Hamilton reed de Grand Prix van Turkije compleet foutloos. Volgens Mercedes teambaas Toto Wolff was de Brit de enige die wagen op het asfalt kon houden. Ook al was Lewis misschien niet de snelste vandaag, toch was hij degene die zo mijn mogelijk tijd heeft verspild. "Dit laat zien waar hij van gemaakt is", zo vertelt zijn teambaas.

"Dit bevestigt hoe Lewis omgaat met de omstandigheden die op zijn pad komen", aldus Toto. "Hij was de enige vandaag die hem op het asfalt kon houden, en dat was het grote verschil", zo vertelt Wolff. "We hebben een erg goede band - wij staan 100% achter hem en hij staat 100% achter ons. Dat is waarom, naar mijn mening, hij vandaag naar de finishvlag kon rijden."

"Wanneer ik weg zou gaan, dan zou Lewis nog steeds blijven winnen", zo vertelt Toto verder. "Ik zie dat momenteel ook als een van mijn verplichten, om ervoor te zorgen dat het team ook blijft winnen in de toekomst. Kijk nou eens hoe Lewis vandaag heeft gereden. Hij was als een hongerige leeuw", zo klinkt Wolff lovend. "Op het einde was het alsof hij op slicks reed, zo versleten waren zijn intermediate-banden."

"Dit jaar is ook voor ons moeilijk geweest, maar vooral voor heel de wereld. Ik hoop dat we alsnog voor wat vermaak hebben kunnen zorgen", zo vertelt Toto. "Maar om dan alsnog als eerste te eindigen, dat is echt immens", zo concludeert Toto.