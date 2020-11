Perez na knappe P2: "Nog één ronde en de band zou exploderen"

Waar Sergio Perez gister bekende dat hij de pole zelf uit handen heeft gegeven, heeft hij vandaag geen fout gemaakt om zo op een solide tweede plek te finishen. Een tijdje reed de Mexicaan op kop, maar even later wist Lewis Hamilton hem in te halen.

"Een vrij intense race, ik had deze banden onder mijn auto sinds ronde 10", vertelt Perez. "Ik zei nog tegen mijn team op de boordradio, nog één extra ronden en dan zou er een band exploderen - tegen het einde van de race had ik extreme vibraties op alle vier de banden", aldus Perez.

"Het team heeft het fantastisch gedaan. De strategie was ook echt sterk", zo vertelt Perez verder bij podium-interview Martin Brundle. "Helaas zat een overwinning er niet in - Lewis was erg sterk", zo vertelt Perez verder. "Echter, we hebben nog steeds een erg sterk resultaat neergezet, welke mijn beste resultaat in de Formule 1 evenaart."

Martin Brundle vroeg nog aan Sergio of hij moeilijkheden was tegengekomen op de baan. "Ik had er twee eigenlijk", zo vertelt Perez. "Eentje met Max, die erg dicht achter mij zat toen ik een klein foutje maakte. Later zag ik hem wijd gaan en ineens was hij verdwenen", zo legt Perez uit. "De ander was met Charles Leclerc. Ook hij zat de hele tijd erg dicht achter mij en wist me in te halen, waarna ik kort later hem weer kon inhalen, dit gebeurde vlak voor de finishvlag", zo concludeert Perez.