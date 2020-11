Szafnauer na eerste pole Racing Point: "Wát een ronde was het!"

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is begrijpelijk erg blij met de eerste pole position van Lance Stroll en zijn team. Waar het eigenlijk eerst aannemelijk was dat het de Red Bull van Max Verstappen de eerste startplek zou pakken, was het Canadees Lance Stroll die op het einde toch die plek wist weg te pikken. Volgens Szafnauer was dit mede dankzij Stroll zijn vastberadenheid.

"Pole position, Lance Stroll... wat een ronde was het eigenlijk", zo klinkt Szafnauer vol ongeloof. "Hij heeft het geweldig gedaan." Volgens de teambaas was Stroll vastberaden in wat voor banden hij onder zijn auto wilde, en wanneer dit moest gebeuren. "We hoorden Lance aan het begin van Q3 dat de intermediate op het einde het snelst zou zijn, en hij opperde om naar binnen te komen en deze band onder de auto te schroeven", zo legt Szafnauer uit.

"Toen hij eenmaal met de intermediate de baan op was, toen wist hij precies wat hij moest doen", aldus Szafnauer. "Het is ontzettend positief voor Racing Point en vooral voor Stroll om sneller te zijn dan een Red Bull in de regen", zo klinkt Szafnauer. "We hebben 's nachts nog veel werk verricht, veel werk wat we hebben verricht aan de set-up voor op het droge asfalt heeft echt geholpen voor vandaag. Beide coureurs moeten morgen gebruik maken van de goede startplek en veel punten scoren morgen", zo concludeert Szafnauer.

Racing Point staat momenteel vierde in het klassement, één punt achter Renault.