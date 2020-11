Marko pakt vliegtuig naar Japan: "Lijkt er op dat compromis er wel in zit"

Helmut Marko, top-adviseur bij Red Bull Racing, zal spoedig op een vliegtuig stappen naar Japan. De Oostenrijker zal daar met topmannen van Honda gaan praten om te kijken of het mogelijk is om Honda haar faciliteiten te gebruiken na volgend seizoen. Honda stopt na 2021 met het leveren van motoren aan teams, dus Red Bull zal met een oplossing moeten komen.

Marko vermoedt dat een 'engine-freeze' er niet in zit, en insinueert daarmee een transitie naar bio-brandstoffen na het 2021-seizoen. "Nog niks is zeker, maar er worden wel gesprekken gevoerd. Het lijkt er op dat een compromis wel bereikt kan worden", aldus Marko. Volgens de Oostenrijker is begin 2022 het perfecte moment voor die engine-freeze, dat Honda gedurende de winterstop nog zou helpen en daarna zich terugtrekken. "Het debat verschuift voortdurend, maar ik zie de positieve kant er wel van in."

Binnenkort zal het Red Bull-kamp nog meer rumoeren genereren; het is dusver nog steeds niet zeker of Yuki Tsunoda - die inmiddels wel al een oude Toro Rosso-wagen heeft geprobeerd - Daniil Kvyat zal vervangen. Wel is het zo dat Marko verboden heeft dat Tsunoda meedoet aan andere categorieën, want "Formule 1 heeft nu absoluut de prioriteit", zo concludeerde Helmut Marko.