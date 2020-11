Max Verstappen: "Beslissing ligt bij het team, maar moeten wel opschieten"

Max Verstappen wist dit seizoen elke keer dat hij een race finishte op het podium te eindigen. Tegelijkertijd haalde de Nederlander ook vier keer de finishvlag niet Drie keer door een motorprobleem. Waar de Japanse krachtbron in 2019 bekend stond om fenomenale betrouwbaarheid, laten de Japanners nu steken vallen.

Eenzaam

Die vier keer dat Verstappen de race niet wist te finishen als gevolg van betrouwbaarheidsproblemen zorgt ervoor dat de Nederlander op een eenzame derde plek staat in het kampioenschap. Hamilton is inmiddels niet meer in te halen en Valtteri Bottas staat ook al erg ver voor. Echter, Verstappen is van mening dat hij best tevreden kan zijn; de keren dat hij wél finishte, wist hij minstens op het podium te staan of minstens één Mercedes te snel af te zijn.

Honda

Met het vooruitzicht op een nieuwe krachtbron voor 2021 is het de hoop dat de betrouwbaarheid bij Red Bull beter gaat worden. Echter, dusver heeft het team uit Milton Keynes nog geen concreet plan voor een vervolg. Verstappen zelf tast ook nog in het duister wat betreft een nieuwe krachtbron. "Ik heb nog niks gehoord, die beslissing ligt bij het team, we moeten alleen wel opschieten, maar daar heb ik zelf geen invloed op", aldus Verstappen.