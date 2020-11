Nicholas Latifi: "Kijk ontzettend uit naar dit circuit in Turkije"

Aanstaande vrijdag betreden de huidige Formule 1-auto's voor het eerst het asfalt van het circuit Istanbul Park. Dat betekent dat er weinig tot geen data aanwezig is dat de teams kan helpen. Nicholas Latifi is van mening dat dit Williams een voordeel kan geven.

"Ik vind het erg gaaf om in Istanboel te zijn en om daar het circuit te betreden. Het is één van de nieuwe circuits dit seizoen waar ik het meeste naar uitkeek. Het is volgens mij de enige van die nieuwe circuit waar ik nog niet geweest ben, dus het is altijd een uitdaging om je weg rond de baan goed te vinden", zo vertelt Latifi.

Latifi is van mening dat de baan er erg leuk uit ziet. "Toen de auto's er nog wel reden heb ik veel gekeken, en het lijkt op een erg leuk circuit", zo vertelt Latifi. De teams hebben ook nog helemaal geen data waar ze op kunnen voortborduren. "Zoals altijd bezorgt dit ons veel kansen, want de teams hebben nog helemaal niks. Ik zal proberen daar gebruik van te maken, zodat we dit weekend een goed weekend kunnen hebben", zo sluit Latifi af.