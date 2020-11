Alex Albon over 300ste race Red Bull Racing: "Ik wil deze race markeren voor het team"

Alexander Albon, de coureur van Red Bull Racing, kijkt uit naar aankomend weekend. De coureur mocht deze week al eerder in actie komen in Turkije voor een promotiestunt. Het team racet namelijk haar 300e race in de F1, wat een mooie mijlpijl is natuurlijk.

Sinds 2011 is er niet meer in Turkije geracet, dus Alexander Albon heeft nog niet op dit circuit gereden in een Formule 1-bolide. Wel zag hij de races als kind op de tv en daar heeft hij goede herinneringen aan. "Istanbul Park is een van die circuits die veel indruk maakte toen ik als kind naar de Formule 1 keek, met name bocht 8, een van de meest iconische bochten van de F1", zei Alex Albon in een verklaring van Red Bull.

"Het ziet er echt indrukwekkend uit en ik kijk er naar uit om daar te racen voor de 300e race van het team. Het is een behoorlijk grote mijlpaal en ik hoop dat we het zondag kunnen markeren met een geweldige race."

AlphaTauri opent op Turkse markt

Na het evenement eerder deze week heeft premium modemerk AlphaTauri haar debuut aangekondigd in Istanbul, waar de collectie nu verkrijgbaar is bij geselecteerde Vakkorama Stores. Met deze intrede op de Turkse markt is de collectie van AlphaTauri nu verkrijgbaar in bijna 90 landen over de hele wereld. Ahmet Mercan, General Manager AlphaTauri, zei: "Het stimuleren van onze wereldwijde activiteiten en het lanceren van AlphaTauri in Turkije, zelfs in zulke uitdagende tijden voor de hele wereldwijde mode-industrie, zorgt voor een zeer positief momentum."

De race zal een vroegertje worden. Aankomend weekend is het tijdschema namelijk wat anders. We starten de eerste training om 09:00 op de vrijdag, de tweede training gaat vier uur later van start. Zaterdag begint de actie om 10:00 met de derde vrije training. De kwalificatie op zaterdag zal om 13:00 van start gaan en de race op de zondag om 11:10.