Sainz: "McLaren moet alles uit de kast halen voor derde plaats in WK"

Carlos Sainz zegt dat McLaren alles uit zijn auto zal moeten halen tijdens elke sessie van de Turkse Grand Prix aankomend weekend. Het Britse team is verwikkeld in een pittige strijd om de derde plaats in het constructeurkampioenschap. Renault heeft slechts een voorsprong van één punt op McLaren en Racing Point voor de ronde in Istanboel, met nog maar vier races te gaan in het kampioenschap.

Strijd middenveld

Voor Sainz zal elke sessie cruciaal blijken te zijn voor de prestaties van McLaren in de kwalificatie en op de racedag. De Spaanse coureur: "Ik kan me de zwaardere strijd op het middenveld de afgelopen jaren niet herinneren. We kunnen het ons niet veroorloven om een ​​kans te missen en elke sessie van het weekend is belangrijk."

"Het beste uit de auto halen vanaf vrijdag en in de kwalificatie kan een groot verschil maken voor de race. Elk klein detail kan een impact hebben en met nog maar vier races te gaan, moeten we gefocust blijven."

Nieuw circuit

In tegenstelling tot enkele van zijn oudere collega's heeft Sainz nog nooit op het circuit van Istanboel Park gereden. Maar de 26-jarige kijkt er naar uit om op het uitdagende circuit te racen. "Ik denk niet dat iemand ons zou hebben voorspeld om aan het begin van het jaar in Istanboel Park te racen, maar het is geweldig dat we er gaan racen."

"Weer een nieuw circuit voor mij en voor vele anderen. Het ziet eruit als een interessant old-school circuit dat een paar inhaalkansen zou moeten bieden, en hopelijk kunnen we een goede show neerzetten voor de fans en een goed resultaat mee naar huis nemen."