Racing Point: "Crash en corona zorgen voor gebrek aan zelfvertrouwen Stroll"

Lance Stroll lijdt volgens Racing Point aan een terugval in vertrouwen en de gevolgen van zijn recente coronavirusinfectie. De Canadese coureur heeft de afgelopen vijf races geen punten gescoord, waarbij technisch baas Andy Green zei dat zijn crash op Mugello aanvankelijk heeft gezorgd voor een flinke deuk in zijn zelfvertrouwen.

"Hij kreeg te maken met twee serieuze tegenslagen, zowel fysiek als mentaal", zegt Green tegen Auto Motor und Sport. "Het was een behoorlijk zwaar ongeval in Mugello waardoor hij zijn zelfvertrouwen verloor. Daarna was hij voor een paar races niet fit en dat heeft allemaal niet geholpen."

Media krijgt de schuld

Green zei dat het team uit Silverstone verbaasd was over de impact van de coronabesmetting bij de 22-jarige coureur, nadat hij de race op de Nurburgring had verlaten met maagklachten die uiteindelijk het coronavirus bleek te zijn.

"Dat hadden we niet echt verwacht. Ik denk dat het tijd kost om van die ziekte te herstellen. Dan waren er de journalisten die hem vroegen waarom het tien dagen duurde voordat hij de infectie aankondigde. Zoiets heeft ook effect. Nu moeten we hem helpen zijn oude zelfvertrouwen terug te krijgen. Soms is het voldoende om je arm om een ​​schouder te slaan en hem wat aanmoediging te geven."