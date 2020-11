Hamilton: "Imola-trofee veel mooier dan sommige vreemde die we hebben gehad"

Lewis Hamilton heeft in zijn carrière vele trofeeën mogen ontvangen. In de Formule 1 alleen heeft hij er al 93 mogen ontvangen. Echter, de trofee die hij in ontvangst mocht nemen na zijn zege op de Grand Prix van Emilia Romagna was volgens hem absoluut een "blijvertje".

En dat is niet zonder reden. De reden waarom Hamilton deze trofee zo bijzonder vindt is omdat de trofee de vorm van het circuit heeft, gemaakt van koolstofvezel. Daarbuiten is precies op het punt waar Lewis Hamilton zijn jeugdheld Ayrton Senna is overleden een klein diamantje gezet.

Na de race werd er aan Hamilton gevraagd of deze trofee een speciale betekenis had voor hem. "Natuurlijk", aldus Hamilton. "Elke trofee heeft een speciale betekenis voor me. Vlak voor dat we het podium op kwamen lopen zag ik een dame die het diamantje erin aan het graveren was, dat was de eerste keer dat ik zoiets zag volgens mij", zo vertelt de Brit.

"Ik heb in het verleden trofeeën gehad die, zeg maar, klein en plastic waren, maar nog steeds erg speciaal waren", zo vertelt Hamilton verder. "En als je dan door de categorieën heen werkt worden ze steeds duurder en mooier maar pas bij de Formule 1 zijn ze echt wonderbaarlijk."

"Helaas gingen we daarna door een periode waarin je merkte dat er echt op de kosten werd gelet. Die trofeeën waren vreemd en zwak. Die hebben de tijd dan ook niet doorstaan", zo vertelt Hamilton. "Deze trofee, echter, heeft heel veel emotionele waarde voor me, dus deze zal de tijd echt wel doorstaan."

Verstappen vindt trofeeën saai

Vorige week sprak ook Max Verstappen zich uit over de trofeeën die tegenwoordig worden uitgereikt. De Red Bull-coureur gaf aan dat hij de huidige trofeeën op het F1-podium saai vindt. De Nederlander gaat het liefst 10 jaar terug in de tijd.