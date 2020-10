Max Verstappen na 40 podiumplaatsen: "Trofeeën zijn best saai"

Max Verstappen behaalde in 6 seizoen Formule 1, 40 keer het podium. De weg naar het ereschavot is inmiddels bekend terrein voor de 23-jarige coureur van Red Bull. Met 9 overwinningen stond Verstappen dus 9 keer op de hoogste tree van het podium, dit jaar slechts één keer.

Van Verstappen is bekend dat hij vaak niet tevreden is met minder dan de winst, maar hij moet daar dit jaar toch genoeg mee nemen doordat Mercedes zwaar buiten bereik is vanwege hun dominantie. In de Talking Bull-podcast gaat de Nederlander hier wat dieper op in: "Het is het leukst als je natuurlijk op de bovenste trede staat. Maar je moet ook realistisch zijn of het kan of niet. Soms ben ik ook blij als ik tweede of derde ben gefinisht. Gewoon omdat je weet dat je er het beste uit hebt gehaald en het andere team of wat dan ook gewoon te dominant is om te verslaan. Dus je moet het podium dan gewoon waarderen. Dat is zeker. "

Tien jaar geleden mooier

Eén van de vaste onderdelen is natuurlijk de uitreiking van de trofeeën en inmiddels heeft Verstappen er aardig wat bij elkaar gereden. Echt onder de indruk is hij echter niet van de prijzen, de trofeeën van tien jaar geleden zijn in Verstappens ogen mooier.

"Om eerlijk te zijn waren de trofeeën tien jaar geleden beter. Als ik naar de muur met trofeeën in Milton Keynes kijk denk ik dat de trofeeën destijds een stuk beter waren. Ik denk dat ze nu soms een beetje saai zijn. Per saldo vind ik de trofeeën niet heel belangrijk, het is belangrijker om het resultaat te krijgen."

"Ik heb ze thuis, de trofeeën, maar ik herinner me liever het moment dat je als eerste, tweede of derde finisht", besluit Verstappen, die de waarde hecht aan prestaties in plaats van wat er bij komt kijken. Wat de champagne betreft zegt Verstappen dat hij de fles liever op het podium leeg spuit dan hem zelf op te drinken, al hangt het van de situatie af."