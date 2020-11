Toto Wolff: "Max Verstappen serieuze bedreiging voor Mercedes in 2021"

Max Verstappen is de enige coureur die zich in 2020 kan mengen in gevecht met de dominante auto's van Mercedes. Dat is niet alleen de mening van zijn eigen werkgever Red Bull, maar ook van de belangrijkste rivaal Mercedes-teambaas Toto Wolff.

De Oostenrijker staat al jaren bekend als een 'fan' van de Nederlander. In 2014, het jaar voordat Verstappen in de F1 debuteerde, probeerde Wolff Max Verstappen maar ook vader Jos ervan te overtuigen om voor Mercedes te kiezen. Wolff wilde Verstappen in 2015 in de GP2 laten rijden om daarna pas bij een klantenteam van Mercedes in de F1 te laten debuteren.

Daar zagen Jos en Max Verstappen niets in, mede door het aanbod van Helmut Marko die Verstappen op 17-jarige leeftijd in de F1 wilde laten debuteren bij Toro Rosso, en zo geschiedde.

Wolff volgt uiteraard nog altijd de prestaties van Verstappen bij Red Bull en is vol lof over de 23-jarige coureur: "Max doet het fantastisch. Hoe kan ik het zeggen? Hij rijdt beter dan zijn auto kan. Elk weekend zien we de drie snelle coureurs vooraan rijden. Hij weet altijd hoe hij zich moet vastklampen."

Max serieuze bedreiging voor Mercedes in 2021

De titels van 2020 liggen buiten bereik voor Verstappen, maar Wolff zei dat Mercedes Max en zijn door Honda aangedreven Red Bull-team voor 2021 zeer serieus moet nemen.

"Ik denk dat Honda het laatste jaar als motorleverancier in stijl wil afronden en extra gemotiveerd zal zijn", aldus Wolff. "Dat geldt ook voor Red Bull en last but not least ook voor Max."