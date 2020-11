Alexander Albon staart naar onzekere toekomst na GP Imola

Red Bull Racing-coureur Alexander Albon staat onder druk. Zijn stoeltje voor het 2021-seizoen kan hij behouden, mits hij goed blijft presteren. Helaas lukt dat de coureur van de renstal uit Milton Keynes niet.

Max Verstappen is een zekerheidje voor het 2021-seizoen, maar wie er naast de 23-jarige Nederlander komt te zitten, is nog onduidelijk. Drie coureurs maken er kans; Nico Hulkenberg, Sergio Perez en de huidige coureur Albon. De laatstgenoemde heeft natuurlijk de beste papieren. Hij kent het team, de auto en alles er omheen. Het lukt hem alleen niet om zich te bewijzen in de RB16.

Helmut Marko heeft aangegeven dat hij zich moet bewijzen, voordat Red Bull een keuze maakt. Marko is niet vies om te wisselen en heeft daar weinig medelijden mee. Zo voerde hij een wissel tussen Albon en Gasly midden in het 2019-seizoen uit, vanwege slechte prestaties.

Tijdens de race in Portugal moest Albon zich bewijzen, dat deed hij tijdens de kwalificatie om als eerste op de mediumband naar buiten te gaan. In de race viel hij zwaar tegen, hij kon zelfs geen punten mee naar huis nemen. Na de wedstrijd keek hij minuten lang voor zich uit. Ook de race van afgelopen weekend in Imola was niet de beste van de coureur met nummer 23. Na deze race besloot hij ook even in zijn auto te blijven zitten en te staren niet niets. Of misschien wel een onzekere toekomst.