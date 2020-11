Nekspieren van Alonso worden getraind in Bahrein

Fernando Alonso zegt dat hij deze week zal werken aan het opbouwen van zijn nekspieren terwijl hij in Bahrein een twee jaar oude Renault test. Na een sabbatical van twee jaar keert de 39-jarige Spanjaard volgend jaar terug naar de Formule 1 om Daniel Ricciardo te vervangen terwijl Renault haar teamnaam wijzigt in Alpine.

Sommige mensen waren verbaasd over de toewijding van Alonso die hij tot nu toe heeft getoond in zijn terugkeer naar Renault. Hij heeft een filmdag gedaan in de auto van 2020, vervoegde zich bij het team in Imola, volgt de races vanuit een geavanceerde thuisopstelling, rijdt in de simulator in de fabriek in Enstone en wil zelfs volgende maand de Young Driver Test in Abu Dhabi rijden.

Zijn grote taak in Bahrein deze week is het opbouwen van zijn raceconditie. Tegenover het Franse L'Equipe zei hij: "Ik ben niet gek, ik voel me gewoon betrokken bij het project voor mijn terugkeer. Mijn nek is er nog niet klaar voor. Ik heb veel in de sportschool gewerkt, maar niets vervangt de auto. Ik heb kilometers nodig. Hoe meer je in een F1-wagen kan rijden, hoe beter je bent."

Op de vraag of hij echt veel voorbereiding nodig heeft na twee wereldkampioenschappen en het grootste deel van zijn volwassen leven in de paddock heeft doorgebracht, antwoordde Alonso: "Wel als ik weer races wil winnen."

Comeback Michael Schumacher

Hij bagatelliseerde elke vergelijking met de teleurstellende F1-comeback van Michael Schumacher. "Michael had geweldige auto's tijdens zijn carrière en toen hij terugkwam, was zijn auto normaal, dus iedereen was teleurgesteld", zei Alonso. "In mijn geval zou het tegenovergestelde kunnen gebeuren. Ik had veel minder goede auto's in de laatste vijf jaar van mijn carrière en wie weet wat er nu gaat gebeuren."