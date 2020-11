Ook Haas stemde tegen F1-test Fernando Alonso: "Niet boos worden"

Na Racing Point en McLaren blijkt er nog een derde team tegen de Young Driver Test van F1-wereldkampioen Fernando Alonso te zijn. Haas is het derde team dat zich verzet heeft tegen de deelname van Alonso aan de test na het einde van de laatste F1-race in Abu Dhabi.

Met regels die teams verbieden om iemand anders dan zeer onervaren coureurs te laten testen, zei Renault-baas Cyril Abiteboul dat hij om dispensatie vroeg om Alonso opnieuw te laten acclimatiseren in de F1. Volgens Abiteboul zat Racing Point in de weg, maar ook McLaren-teambaas Andreas Seidl gaf aan niet in te zien waarom Alonso tijdens deze test deel zou moeten nemen.

En nu heeft Haas-baas Gunther Steiner het plan van Renault om de 39-jarige Alonso te laten rijden tijdens een test voor jonge coureurs omschreven als 'een beetje opportunistisch'.

"Er is een regel die alles zegt: test voor jonge coureurs", zei hij tegen de krant Ekstra Bladet. "We hebben dus een 39-jarige dubbele wereldkampioen en een regel over jonge coureurs. Het past niet bij elkaar", voegde Steiner toe.

"Als Abiteboul het wil, zou hij iedereen moeten vragen of ze het goed vinden, en als mensen nee zeggen, dan moet hij niet boos worden, want het staat gewoon in de reglementen."