Hamilton over constructeurstitel: ''Voelt bijna beter dan individueel kampioenschap''

Na de overwinning in Imola kan de zevende wereldtitel voor Lewis Hamilton hem bijna niet meer ontgaan. Toch was er voor de Brit en zijn Mercedes-team al feest vanwege het winnen van het zevende constructeurskampioenschap in successie. Volgens de 35-jarige rijder smaakt deze prestatie bijna net zo zoet als het winnen van het rijderskampioenschap.

In een interview werd de Engelsman gevraagd of het gevoel van winnen bij beide kampioenschappen hetzelfde is. Hamilton reageerde: ''De titel met het team is bijna overweldigender. Het is een rare sport, omdat het in principe een teamsport is, maar er zijn twee kampioenschappen. De belangrijkste taak is om punten en resultaten te leveren voor het team. Als je het teamkampioenschap wint, is het bijna beter dan individueel, omdat je het doet voor het collectief, met een grote groep mensen.''



Lewis Hamilton ziet binnen het team hoe belangrijk dit kampioenschap is voor de werknemers. ''Ik kan vertellen dat iedereen erg blij is met de constructeurstitel. Wanneer we het kerstfeest hebben en we kunnen het vieren met iedereen, weet ze allemaal dat er een goede prestatie is geleverd wat niemand eerder voor mekaar heeft gekregen. Het is gaaf om daar deel van uit te maken.''

In de volgende race tijdens de Grand Prix van Turkije kan Hamilton zijn zevende rijderstitel opeisen. Daarmee evenaart de Brit het record van racelegende Michael Schumacher. Op dit moment heeft de Mercedes-coureur het record van meeste overwinningen al verbroken met 93 zeges.