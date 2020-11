Jacques Villeneuve: "Lewis Hamilton heeft vooral mazzel"

Lewis Hamilton won afgelopen weekend zijn 93e Grand Prix in de Formule 1 en scherpt daarmee zijn eigen recordaantal overwinningen aan. De Brit kende wat geluk doordat hij tijdens de virtuele Safety Car een pitstop kon maken waardoor hij de eerste plaats kon behouden, terwijl hij met een pitstop zonder Safety Car waarschijnlijk op de derde plaats achter Bottas en Verstappen was komen te liggen.

Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve aanschouwde de race zoals altijd voor Sky Italië en zag hoe Hamilton op deze manier aan de leiding bleef. Tijdens de virtuele Safety Car door de Renault van Esteban Ocon, die veilig weggehaald moest worden, profiteerde Hamilton.

Villeneuve is echter van mening dat Hamilton mazzel heeft gehad: "Geluk lacht een kampioen altijd toe. Als Valtteri Bottas in vorm is dan zal hij ook dat geluk hebben en een handje geholpen worden."

"Lewis Hamilton is altijd geconcentreerd en hij haalt het maximale uit zichzelf. Daarom is hij een groot kampioen."