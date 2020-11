Stroll laat zijn hoofd hangen na 2 'shit races'

Het is geen wonder dat Racing Point vindt dat Lance Stroll een knuffel nodig heeft na de race op Imola. Stroll had zondagmiddag een nachtmerrie tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna, die die dag uitmondde in een P13.

In Portugal kwam hij in botsing met Max Verstappen en vervolgens Lando Norris. In Imola hoopte Stroll op een beter weekend maar dat bleek ook niet het geval. Nadat hij Esteban Ocon in de eerste ronde had aangetikt, kreeg hij een kapotte voorvleugel die een vroege pitstop vereiste, terwijl hij later, bij zijn tweede stop van de dag, een van zijn monteurs raakte.

Gelukkig was de monteur ongedeerd tijdens de botsing, maar Stroll's gevoelens waren duidelijk toen hij op de 12e plaats naar de finish kwam. De Canadees was allesbehalve blij toen hij na de race met de media sprak.

Gevraagd door F1TV wat hij nodig heeft om een ​​beetje geluk te vinden, antwoordde hij: "Ik weet het niet, probeer het volgende week nog eens te vragen. Het is erg frustrerend."

Wat kun je van deze race maken? "Koude remmen, de laatste twee races waren shit, vraag liever iets over de volgende race."

Nog positieve punten? "Niet echt nee."

Stroll heeft geen enkel punt gescoord sinds zijn derde plaats in de Italiaanse Grand Prix op Monza.

Gebrek aan vertrouwen

Andrew Green, technisch directeur van Racing Point, gelooft dat Stroll een 'arm om hem heen' nodig heeft om hem uit zijn neerwaartse spiraal te helpen.

"Het is duidelijk dat hij niet is waar hij wil zijn, van Monza tot op dit moment is het niet lekker gegaan", zei Green, geciteerd door Motorsport Week. "Er is een gebrek aan vertrouwen waar we de komende week aan zullen moeten werken om hem weer terug te krijgen."