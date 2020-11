Helmut Marko neemt Alex Albon in bescherming na slechte prestatie in Imola

De positie van Alex Albon komt steeds meer op losse schroeven te staan. De teamgenoot van Max Verstappen heeft de grootste moeite om de Nederlander bij te houden en toont louter wanprestaties in de RB16, die in goede handen gewoon op het podium kan rijden. Dat lukt Albon zeker niet, op een enkele keer met geluk in Mugello.

De druk op Albon is eigenlijk al het hele seizoen volop aanwezig, waarbij kort geleden door Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko is gezegd dat hij nu echt moet gaan presteren. De races in Portugal en Imola waren daarbij cruciaal.

In Portugal werd Albon op een ronde achterstand gezet door teamgenoot Verstappen, in Imola eindigde hij door een spin bij de herstart als laatste van de 15 gefinishte coureurs. Albon sprak na de race over de boordradio met zijn engineer en ging in discussie dat hij zou zijn aangetikt. Dat is niet het geval en toen zijn engineer vertelde dat hij zelf de wielspin veroorzaakte bleef het stil.

Helmut Marko werd op Sky Duitsland gevraagd naar de race en vooral naar de prestatie van Albon. Marko leek niet al te graag zijn mening te willen geven, hield het diplomatiek maar kan ook Albon in bescherming nemen met zijn woorden: "Het was geen goede dag voor ons. Alex zijn resultaat kwam voort uit een race-incident."