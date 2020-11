Klapband Max Verstappen veroorzaakt door brokstukken

Max Verstappen kende een spannende Grand Prix in Imola, die een teleurstellende afloop had. De Nederlander reed op de tweede plek en was op weg naar Lewis Hamilton voor de zege, toen hij met een klapband in de grindbak eindigde. Weg punten, weg podium, weg mooie trofee.

Max Verstappen, maar ook Red Bull Racing, nemen 0 punten mee naar huis. De Pirelli-band van de Nederlander klapte in de slotfase uit elkaar en het verbaasde het Oostenrijkse team dat het rubber zo snel verslechterde. Pirelli-baas Mario Isola heeft daar wel een verklaring voor.

De 23-jarige Verstappen reed 32 ronden op de harde banden tot hij uitviel. Isola: "Wij denken dat er wat brokstukken hebben gelegen op de baan die verantwoordelijk zijn voor de klapband van Max Verstappen."

Onjuiste info Pirelli

Toch moet Pirelli toegeven dat het de strategie en levensduur van de banden nog niet helemaal had voorspeld. Er waren natuurlijk weinig gegevens beschikbaar met slechts één vrije training van slechts anderhalf uur. De zachte banden gingen niet zo lang mee als aanvankelijk werd gedacht. "Als gevolg van enige korrelvorming op de zachte banden veranderden de eerder beoogde strategieën met betrekking tot de zachte banden grotendeels ten gunste van een medium tot harde strategie."

Pirelli zegt verder dat veel coureurs meer dan veertig ronden op de harde banden hebben gereden. Dat is ook de reden waarom Pirelli er vrij zeker van lijkt te zijn dat de brokstukken de oorzaak zijn van de klapband bij Max Verstappen.