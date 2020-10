Verstappen enigszins teleurgesteld: "Niet slecht, maar had verwacht dichterbij te zitten"

Het is wellicht inmiddels een bekend gezicht, maar Max Verstappen wist tijdens de kwalificatiesessie van de Grand Prix van Emilia Romagna de derde tijd te pakken. Waar Valtteri Bottas en Lewis Hamilton aan het strijden waren om een halve tiende van een seconde moest Max genoegen nemen met een halve seconde naar de twee zilverpijlen.

"Het was geen geweldige kwalificatiesessie, mede dankzij het probleem dat we halverwege hadden", aldus de Nederlander. "Daardoor liepen we eigenlijk al een beetje achter. Natuurlijk had ik daarvoor al twee ronden gedaan, maar dit maakte het toch iets meer tricky", zo vertelt Max aan Johnny Herbert.

"Tijdens mijn eerste ronde in Q3 had ik erg weinig grip, dat kwam denk ik door al het verkeer wat we tegenkwamen aan het einde van de opwarmronde", zo vertelt Max. "Daarom deden we het iets anders tijdens de tweede ronde van Q3, en die was al iets beter. Nog steeds was het erg moeilijk."

"Ik moet zeggen dat ik enigszins teleurgesteld ben met de uitslag. Ik had eigenlijk verwacht dat ik dichterbij kon staan om de Mercedessen meer uit te dagen, maar ik denk dat we na het probleem in Q2 het momentum zijn kwijtgeraakt", aldus Verstappen.

"Deze baan is geweldig, super cool en ik kan er echt van genieten. Het is wel net iets te smal, maar nog steeds echt vet. Morgen wordt een gave race", zo sluit de man op de derde plek af.