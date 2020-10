Racing Point past testbeleid aan na tik op vingers: "Zeven mensen positief getest"

Racing Point werd tijdens de Grand Prix van Portugal op de vingers getikt door Andreas Seidl over het testbeleid van de renstal. Dit kwam omdat Lance Stroll tijdens de Grand Prix van de Eifel ziek werd en vervangen moest worden door Nico Hulkenberg. Stroll had uiteindelijk corona, maar was pas thuis toen hij getest werd.

Lance Stroll had last van buikpijn, maar later bleek hij het coronavirus te hebben. De Canadees hoefde niet getest te worden volgens zijn dokter in Duitsland, daarom was er niets aan de hand en vloog haar naar huis. Hier bleek hij dus het coronavirus wel te hebben en moest tien dagen binnen blijven. Binnen deze 10 dagen vloog hij naar Portugal om zich toe te voegen aan de line-up van Racing Point, nadat hij in Portugal negatief testte.

Heel het verhaal is door Racing Point en Stroll niet gedeeld na de race in Duitsland maar pas voorafgaand aan de Portugese Grand Prix werd duidelijk wat er gebeurd was. Het was niet de eerste keer dat het gebeurde, want op het circuit van Silverstone had Racing Point ook een vervanger nodig voor Sergio Perez. De Mexicaan kon toen twee races niet meedoen, omdat hij positief testte op het virus. Seidl tikte Otmar Szafnauer op de vingers vanwege het testbeleid van het team. Volgens de teambaas van McLaren nam hij het virus 'niet serieus', maar nu blijkt dat Racing Point haar testbeleid heeft aangepast.

Zeven mensen positief

Na de race in Portugal werd iedereen getest, er waren weer positieve gevallen. In totaal nu zeven. Maar dat waren geen engineers. "We hebben geen engineers met corona gehad. Ik zei dat vorige week en zal het nog een keer zeggen; ik weet niet waar, waarom en hoe mensen denken dat we een positieve test met een engineer hebben gehad. Geen enkele ingenieur heeft positief getest."

"Twee coureurs, een teameigenaar en een handvol andere mensen die in de fabriek zijn getest en dat is het, in totaal zeven testte positief. We noemen geen mensen om voor de hand liggende redenen wie positief is getest en we noemen hun rollen niet, omdat je dan zo kunt kiezen wie het is en we hun vertrouwelijkheid moeten respecteren."

Alleen de bekende mensen werden geopenbaard, de rest niet. "Ze willen niet dat iedereen het weet, de FIA zegt het ook niet. Voor de duidelijkheid: geen engineers. We hebben positieve testen bij twee coureurs gehad, over wie we iedereen vertelden, en een teameigenaar."