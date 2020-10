Ecclestone: "Ik zette Stroll onder druk om Vettel te contracteren"

Toekomstige Aston Martin-coureur Sebastian Vettel werd geholpen door Bernie Ecclestone bij het binnenhalen van zijn nieuwe contract. Dat beweert de 90-jarige Ecclestone in gesprek met Sport1. De voormalig F1-supremo vertelde gisteren al dat nog altijd veel coureurs en andere mensen uit de F1 hem vaak bellen voor advies.

Ecclestone zegt dat hij Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll onder druk zette om Sebastian Vettel te contracteren: "Ik legde veel druk op teameigenaar Lawrence Stroll om Sebastian te nemen. Ik vertelde hem hoe goed Sebastian nog altijd is en dat het uiteindelijk voor iedereen een overwinning zal zijn als de deal doorgaat. Ik denk dat mijn argumenten hem hebben overtuigd."

Ferrari past niet bij Vettel

Ecclestone hielp de Duitse coureur niet alleen om een stoel bij Aston Martin te bemachtigen, de twee hielden ook regelmatig contact. Ecclestone: "We spreken elkaar veel via de telefoon. Ik luister naar hem en geef hem dan mijn oordeel over de dingen."

Ecclestone werpt ook zijn licht op de negatieve berichtgeving over Vettel dit seizoen: "Bijna niemand spreekt nu positief over hem. In de Formule 1 is een coureur nog steeds afhankelijk van zijn auto, en zijn Ferrari lijkt hem momenteel niet zo goed te passen."