Kevin Magnussen over GP Portugal: "We gingen voor geluk"

Voor Haas is het 2020-seizoen niet het beste seizoen voor het Amerikaanse team. Het kent al het hele jaar door problemen, ook het verbeteren van de auto lukt het niet. Tot overmaat van ramp kwam daar ook nog eens de coronacrisis bij. De formatie van Gene Haas heeft het financieel zwaar en besloot om voor twee nieuwe coureurs te kiezen, met geld en talent, voor het 2021-seizoen.

Kevin Magnussen kwalificeerde zichzelf als negentiende en kwam als zeventiende over de finish. Het resultaat was niet veelbelovend. Het team kon maar weinig inhalen en had het erg lastig op het gladde circuit. Haas koos daarom ook om op de harde band te starten wat een voordeel zou moeten hebben. "We begonnen op de harde banden om er zeker van te zijn dat we de laatste auto waren die naar binnen moest voor een pitstop", begon de coureur met nummer twintig op zijn bolide.

Magnussen en zijn team hoopte op een chaotische situatie, maar dat kwam er niet van. "We gingen voor geluk, in de hoop op regen, een Safety Car, een rode vlag of een Virtuele Safety Car of zoiets. We hadden dat nodig, omdat ik achteraan moest starten in vergelijking met de anderen. Het was een gewaagde poging, maar we wisten dat we geen kans hadden op punten met een normale race."

Het maximale

De Deense coureur meent dat hij alles uit de race heeft gehaald. "We gingen ervoor. Dat gezegd hebbende, versla ik nog steeds sommige mensen met betere strategieën. Het was het beste wat we konden doen, denk ik", zo sloot de 28-jarige coureur af tegenover Sky Sports.