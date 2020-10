Sebastian Vettel boos: "Heb niet hetzelfde materiaal, ben geen stomme idioot of wel?"

Voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel is het uitzitten bij het team. Zijn teamgenoot rijdt hem om de oren en kan in de meeste gevallen niet eens de derde kwalificatiesessie halen. De Duitsers kwam na zijn Red Bull-periode naar Ferrari om daar meer wereldtitels te halen, alleen dat lukte hem niet. Toen kwam Charles Leclerc om de hoek kijken en moest hij al snel vertrekken. Dat doet hij na dit seizoen, hij gaat dan bij Racing Point aan de slag.

In Portimão was de coureur met nummer vijf goed voor de vijftiende plaats in de kwalificatie, wat natuurlijk slecht is als je het vergelijkt met de P4 van zijn teamgenoot Leclerc. Sebastian Vettel kwam na de race met een verklaring. Seb sprak over zijn ellendige race bij RTL na de race van afgelopen weekend: “Op dit moment is het mij gewoon te veel. Het is niet alleen verslaan, het is als een andere competitie. Ja, ik probeer alles wat ik kan", zo opent de viervoudig wereldkampioen tegen het Duitse RTL.

“Maar aan de andere kant is het duidelijk dat de andere auto veel sneller is. Waar verlies ik tijd? Ik heb het hele jaar op mijn tong gebeten. Een idioot komt er misschien nooit achter, maar ben ik een complete idioot? Ik betwijfel het.”

"Ik geef niet echt om al dat gedoe. Maar voor is dit resultaat in deze auto natuurlijk moeilijk te verwerken, omdat ik te ambitieus ben en te hongerig naar meer.”

Teambaas wil meer van Vettel

Ferrari-teambaas Mattia Binotto drong er tijdens een interview met Sky Italia op aan dat er geen ongelijkheid is tussen de twee bolides van de Italiaanse formatie. "Zonder twijfel zijn de auto's van Seb en Charles identiek. Ik hoop oprecht dat Sebastian zich in Imola beter zal kunnen kwalificeren en tijdens de race meer kan laten zien van wat hij kan. Charles is zeker erg goed, maar misschien verwacht je nog meer van de tweede coureur."