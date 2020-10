Daniel Ricciardo: "Renault niet sterk in kwalificaties"

Renault zit de laatste paar races in een goede flow en dat is te zien aan de resultaten van het Franse team. Renault is al diverse jaren op zoek naar een podiumplaats en dat is dit jaar dan eindelijk gelukt, toen Daniel Ricciardo twee weken geleden tijdens de Eifel Grand Prix als derde wist te eindigen.

Dit weekend rijdt de F1 in Portugal op het circuit van Portimao, waar een nieuwe asfaltlaag is gelegd over het circuit dat 12 jaar oud is. Een aantal F1-teams heeft ooit in 2009 getest in de Algarve maar weinig van de huidige coureurs heeft echt ervaring op het circuit.

Daniel Ricciardo heeft dat wel en vindt dit circuit prachtig. De kwalificatie verliep echter niet helemaal zoals hij vooraf had gehoopt. Aan het einde van Q2, toen hij zich al had gekwalificeerd voor de top 10 kwalificatie, spinde hij van de baan met de achterkant van de Renault in de bandenstapels. Hierdoor kon hij niet meedoen aan Q3 en start hij morgen vanaf P10.

Wind zorgt voor spin

De Australische coureur geeft uitleg hoe het gebeurde: "De auto's zijn behoorlijk gevoelig voor wind. Ik haalde wat auto's in die langzaam reden en spinde toen van de baan."

"Het hangt af waar de wind vandaan komt maar zodra de wind je te pakken heeft voelt het alsof je de achterkant van de wagen meteen verliest. Ik zal het nog eens terugkijken of het misschien iets anders is geweest maar het voelde alsof de wind mijn achterkant te pakken kreeg."

Renault niet sterk in kwalificaties

Hoewel Ricciardo een echt kwalificatiebeest is zegt hij dat Renault dat als team met haar wagen niet is. Ricciardo: "Het team heeft het nog bijna voor elkaar gekregen om in Q3 alsnog te kunnen rijden. We hadden één minuut extra nodig, dan was het gelukt. Dat is voor hun uiteraard een teleurstelling maar ik zal er morgen alles aan doen om een goed resultaat te halen."

"We moeten ervoor zorgen dat we de wagen op orde krijgen en in een ritme kunnen brengen tijdens de race. Dan doen we het goed, want tijdens de kwalificaties zijn we nooit sterk. Iedereen zal alle downforce op de wagen zetten die het heeft dus ik kijk uit naar de race om beter te finishen dan de tiende plaats."