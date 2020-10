Kimi Raikkonen hoopvol na 'matige' kwalificatie: "Moeten tijdens de race proberen wat in te halen"

Kimi Raikkonen is de oudste en meest ervaren coureur op de grid. Ondanks de meeste races die hij achter zijn naam heeft staan, had hij nog nooit op het sinds 2008 geopende circuit in Portimão gereden. De Fin oefent eigenlijk nooit in de simulator van Alfa Romeo, maar wilde deze baan wel eens proberen. Helaas ging dat niet lukken, want het circuit hadden ze niet op de simulator.

Kimi moest daarom in VT1 hard aan het werk om zijn auto op orde te krijgen, data te verzamelen en het gladde circuit te leren kennen. Op vrijdag klaagde de oudste coureur van de grid nog over het circuit en de auto. In de tweede vrije training was er maar weinig tijd om de auto klaar te krijgen voor de zaterdag in Portimão. De coureur van Alfa Romeo kreeg een goede set-up te pakken in de derde vrije training, wat vooral kwam door het harde werk dat het team heeft geleverd. "De auto voelde zaterdagochtend heel goed aan na de veranderingen die we op vrijdagavond hadden doorgevoerd", zo vertelde hij tegen Sky Sports.

Ook Raikkonen heeft last van wind

De auto had alleen een beetje problemen met de wind, zo vertelt Kimi: "Toen de wind opkwam, begonnen we te worstelen met de auto. Over het algemeen gedroeg de auto zich keurig, maar op het moment dat we wind mee kregen, was het echt een pijnlijke ervaring. We probeerden alles eruit te halen, we deden wat we konden, maar het was niet genoeg."

In de race moet het goedgemaakt worden

Kimi is teleurgesteld, maar hoopt in de race op revanche na zijn P16 kwalificatie. "Onder andere omstandigheden zou het een heel ander verhaal zijn geweest, maar uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde. Ik ben duidelijk teleurgesteld, maar we moeten tijdens de race proberen wat in te halen."

Ook was hij weer zijn teamgenoot te snel af in de kwalificatie. Antonio Giovinazzi mag vanaf de zeventiende plek beginnen aan de race in Portimão.