Max Verstappen over scheldkanonnade: "Ik bedoelde er verder niets mee"

Max Verstappen kende in de tweede vrije training in Portugal een ongelukkig moment. Hij kwam namelijk in een situatie met Lance Stroll waar beide coureurs niet van elkaar verwacht hadden dat ze aan een snelle ronde zouden beginnen. Max Verstappen stuurde naar rechts in en Lance Stroll deed het hetzelfde in bocht 1. De Red Bull Racing-coureur raakte de Racing Point-coureur. De coureurs gingen meteen naar binnen om de schade op te laten meten.

Max Verstappen begon te schelden over de boordradio, maar bedoelde daar verder niets mee zei hij tegen de Telegraaf. “Ik bedoelde er niets mee en heb het met Lance inmiddels uitgesproken”, zo zegt Max Verstappen over zijn scheldkanonnade op de radio met zijn team. Hij sloot kort maar krachtig af. “Dat gebeurt in het heetst van de strijd, no hard feelings.”

De Limburger vertelde eerder tegenover Ziggo Sport dat het een ongelukkig moment was. "Ik ben al bij de stewards geweest, dan hoor je ook de andere kant van het verhaal. Hij zit in een snelle ronde en ik ging er wel meteen achteraan met de veronderstelling dat hij na de lijn gas terug deed. Dat was niet zo, hij zat in zijn build lap. Hij probeerde zijn banden op temperatuur te krijgen, omdat dat erg lastig was. Sommigen doen dat en sommigen niet, het team vertelde me dat hij al in die snelle ronde zat, dus ik was in de veronderstelling dat hij op een gegeven moment van het gas afging. Hij had totaal niet in de gaten dat ik naast hem zat, tenminste dat zei hij bij de stewards. We kwamen tegen elkaar aan, heel ongelukkig."

Vandaag mag Verstappen zich gaan kwalificeren, maar eerst kan hij nog oefenen in de derde vrije training op het circuit in Portimao.