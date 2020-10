Max Verstappen: "Ik reed met de vloer van volgend jaar, daarom ging het niet lekker"

Max Verstappen begon gisteren aan de vrijdag in Portugal. Het was vooral proberen het circuit te kennen en data te verzamelen. Dat laatste lukte aardig, maar met dat eerste had de Nederlander nog veel moeite.

Door het nieuwe asfalt is het circuit erg glad. Veel coureurs hadden hier last van, ook Verstappen. Hij spinde een enkele keer en kon een aantal keer de auto niet binnen de witte lijnen houden. Ook had hij nog een klein incident met Stroll, hierdoor kon hij niet zijn volledige programma afwerken. Voor Max was het circuit niet helemaal nieuw, hij heeft hier met een GT-auto getest eerder dit jaar, maar toen was het circuit in een betere staat. “Toen ik hier in januari was vond ik het echt een geweldig circuit, maar nu hebben ze een nieuwe laag asfalt neergelegd en dat heeft heel weinig grip. Je gaat glijden en je hebt rare uitbreekmomenten als je iets harder een bocht in wil gaan. Er is gewoon geen grip, moet zeggen dat ik het op dit moment niet heel leuk vind. Je past je aan op de situatie, maar dit is gewoon niet leuk.”

Max Verstappen deed in VT1 een aantal ronden om data te verzamelen, maar het ging niet zoals verwacht. “Ik reed met een vloer voor volgend jaar, dus ik had veel meer downforce op de auto, vandaar ging het niet lekker.”

De coureurs moesten in de tweede vrije training het eerste half uur spenderen aan de banden voor 2021, hiermee verloor Verstappen tijd om het circuit te leren kennen. “Absoluut verlies is daar tijd mee”, zegt Verstappen in een interview met Ziggo Sport. Vervolgens komt er een rode vlag en duurt het ruim een kwartier voordat ze de training weer kunnen hervatten. “Dan komt er een rode vlag, maar ja het is voor iedereen uiteindelijk hetzelfde. Het is niet ideaal, we moesten die banden gebruiken. Nou ja het is zo.”

Incident met Stroll

Verstappen had in de tweede vrije training ook een incident met Lance Stroll, de twee raakte elkaar ongelukkig. De 23-jarige Nederlander concludeert als volgt. “Ik ben al bij de stewards geweest, dan hoor je ook de andere kant van het verhaal. Hij zit in een snelle ronde en ik ging er wel meteen achteraan met de veronderstelling dat hij na de lijn gas terug deed. Dat was niet, hij zat in zijn build lap. Hij probeerde zijn banden op temperatuur te krijgen, omdat dat erg lastig was. Sommigen doen dat en sommigen niet, het team vertelde me dat hij al in die snelle ronde zat, dus ik was in de veronderstelling dat hij op een gegeven moment van het gas afging. Hij had totaal niet in de gaten dat ik naast hem zat, tenminste dat zei hij bij de stewards. We kwamen tegen elkaar aan, heel ongelukkig.”

Zondag moet er geen regen komen

Verstappen meent dat alles gewoon ongelukkig was. “Hij zat in zijn build lap, gewoon een beetje ongelukkig allemaal. Hij wist het gewoon niet en ik ook niet, dus het kwam gewoon niet lekker uit.”

Max Verstappen hoopt op een tweede rij in de kwalificatie. “Normaal kunnen we hier op P3 kwalificeren, Mercedes is gewoon te goed. Vooral op een baan waar je grip nodig hebt, zullen zij echt sterk zijn.” Op regen hoopt Verstappen niet tijdens de race. “Ik kijk er niet zo uit om in de regen te rijden. Het is uiteindelijk voor iedereen het zelfde, we zullen zien.”