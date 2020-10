Lando Norris over P3 in VT2: "Zijn ver verwijderd van die positie qua snelheid"

Voor de McLaren-coureurs was het een lastige dag. Ze konden duidelijk geen balans vinden en hadden geen grip. Carlos Sainz klaagde constant over dat het asfalt net een ijsbaan was en Lando Norris had last van de achterkant van de auto die steeds weggleed.

De coureurs hadden het ook lastig om de auto’s binnen de lijnen te houden. Hun tijden werden vaak afgepakt, omdat ze zich niet aan de tracklimits hielden. Al met al was Lando Norris in de tweede kwalificatiesessie de derde snelste, maar volgens hem zegt dat nog niets. “Het asfalt en de temperaturen hier maken het best lastig om de juiste set-up te krijgen. Het zoeken naar de balans van de auto is lastig. Het was erg moeilijk om een goede ronde te rijden vanwege de verstoorde sessies met de rode vlaggen en het verkeer dat in de weg reed.”

Al met al spreekt hij van een goede dag, maar er is nog veel werk te doen vanavond. “De combinatie van deze factoren (wind en glad asfalt red.) heeft het tot een erg moeilijke dag gemaakt om een goede afstelling te hebben We finishte FP2 op een goede positie, maar ik denk dat we daar ver van verwijderd zijn qua snelheid. We hebben vanavond dus veel werk te doen om te zien hoe we het voor morgen kunnen verbeteren”, zo vertelt hij tegen Sky.

Sainz Tokio Drift

Zijn teamgenoot Carlos Sainz klaagde en klaagde maar over het gladde asfalt, daar kwam hij in gesprek met Sky op terug. “Ik denk dat het voor iedereen een uitdagende vrijdag is geweest. Een baan met erg weinig grip en het aantrekken van de wind in de middag maakte het nog lastiger. We zijn erin geslaagd om de sessie redelijk hoog in het klassement af te sluiten zonder bijzonder goede runs. Dat betekent dat iedereen vanaf zaterdag een zeer grote marge voor verbetering heeft.”

Ook bij de bolide met nummer 55 zit er nog meer in het vat. “We moeten de auto nog verbeteren en ervoor zorgen dat we hem voor morgen in de juiste stand krijgen.”