Jan Magnussen: "Jammer dat Haas talent opzij zet voor geld"

Jan Magnussen heeft na het bekendmaken van het vertrek van zijn zoon bij Haas F1, meteen gereageerd. De voormalig Formule 1-coureur meent dat Haas ‘geld nodig heeft en geen talent wil’. Zijn zoon en Romain Grosjean zijn per 2021 niet meer welkom bij het Amerikaanse team.

Haas kiest naar verwachting voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin, twee rookies. Mazepin neemt een zak met geld mee, wat het team duidelijk nodig heeft tijdens deze coronacrisis. "Het is jammer dat het nu om geld draait in de Formule 1", vertelde Jan Magnussen aan de BT-krant met de nadruk op pay-drivers. "Natuurlijk vind ik het niet eerlijk. Deze beslissing over Kevin heeft niets te maken met zijn bekwaamheid of wat hij deed op de baan."

De vader van Magnussen meent dat zijn zoon 'niet per se klaar is met de Formule 1', maar hij geeft toe dat er niet veel opties over zijn op de grid voor 2021.

Romain naar de Formule E?

Romain Grosjean denkt dat het ook zijn einde kan zijn in de koningsklasse van de autosport. "Het zou heel goed kunnen dat dit het einde is van mijn Formule 1-carrière. Zeg nooit nooit en deuren kunnen altijd opengaan, maar ik kijk buiten de Formule 1 voor het seizoen 2021 en daarna."

Hij is gelinkt aan een stoeltje voor het Le Mans-project van Peugeot voor 2022 en een stoeltje in de Formule E. "Ik dacht dat één van ons zou moeten vertrekken, maar om eerlijk te zijn ben ik verrast dat we beiden moeten gaan. Misschien heb ik het financiële aspect onderschat. De coronacrisis heeft de situatie zeker niet verbeterd, en Gene Haas heeft zich misschien afgevraagd hoeveel geld hij uit eigen zak moest investeren."

Magnussen naar de IndyCar?

Magnussen gaf toe interesse te hebben in de IndyCar, iets waar zijn vader ook actief in was. "Mijn vader reed er in de jaren 90 en ik vond het altijd supercool. Maar in onze complexe tijden weet ik niet of ik iets in Amerika kan samenstellen. Ik heb wel wat sponsors, maar vergeleken met wat andere coureurs kunnen bieden, is dat niet genoeg. Mijn opties zijn beperkt. Eerlijk gezegd mis ik het gevoel van races winnen, en dat is misschien makkelijker in een andere categorie."