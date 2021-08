Magnussen: ''24-uurs-wedstrijd is intenser dan een F1-race''

Kevin Magnussen rijdt samen met vader Jan Magnussen op dit moment in de 24-uurs-race van Le Mans. De voormalig F1-coureur voor Haas, Renault en McLaren ziet tussen de manier van rijden in de Formule 1 en en in de langeafstandswedstrijden grote verschillen.



"Uiteindelijk probeer je toch gewoon snel te rijden, maar ik denk dat de mentaliteit in een 24-uursrace anders is", zei Magnussen vooraf tegen f1i.com. ''In een Formule 1-race ben je meer geneigd om risico te nemen in het begin van de race, bijvoorbeeld als iedereen dicht bij elkaar zit. Terwijl dat in een 24-uursrace niet zo logisch is.''



De opbouw van de langeafstandsrace is volgens Magnussen anders dan in de koningsklasse. ''De hele race kom je in situaties, laten we zeggen met nog zes uur te gaan. Je hebt het gevoel dat je al een lange race hebt gereden. Je hebt het gevoel dat je tegen het einde aan komt en je begint te vechten, en dan moet je goed onthouden dat er nog zes uur te gaan zijn. Dus, goed beoordelen wanneer je echt risico moet nemen.''

Met de laatste zin doelt de Deen op het vele inhalen van langzamere wagens uit andere klasses tijdens Le Mans. Het verkeer zorgt er ook voor dat je nooit echt in een strak tempo komt. Volgens Magnussen is dat ook een wezenlijk verschil met de hoogste autosportklasse.

''In de Formule 1 start je de race en nadat de drukte van de eerste ronde voorbij is, kom je in een ritme. En heel vaak heb je dat ritme voor de hele race. Terwijl je op Le Mans altijd bezig bent. Je probeert te beoordelen hoe snel je nadert, of je hier kunt inhalen of wachten op de volgende bocht, welke kant je op moet. Dit is in veel opzichten intenser dan een Formule 1-race, en dat 24 uur lang. Dus het is best wel cool.''