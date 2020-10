Alfa Romeo hoopt weer voor de punten te kunnen vechten in Portugal

Het team van Alfa Romeo kijkt vooruit op een leuke Grand Prix in Portugal. Voor Alfa Romeo kan het een belangrijke wedstrijd zijn, want het kan afstand nemen van Haas in het constructeurkampioenschap. Het team moet daarvoor beter presteren dan het team uit Amerika.

Het circuit is voor alle Formule 1-coureurs nieuw, wat een leuke uitdaging is voor de coureurs. De verschillen zijn minder groot, omdat er maar weinig kennis is. Frédéric Vasseur, de teambaas van het team, hoopt doordat er zo weinig informatie is dichterbij het middenveld te kunnen komen.

Goed en snel aanpassingsvermogen

Vasseur heeft goede vooruitzichten: "Het circuit van de Algarve is een onbekende voor het team, weer een nieuwe locatie waar we ons raceweekend vanaf nul beginnen. Als team zijn we behoorlijk behendig geweest in het aanpassen aan een nieuw circuit. We hebben de afgelopen weekenden binnen of net buiten de punten gevochten, wat een goede stap voorwaarts is, maar we kunnen niet stoppen met proberen vooruitgang te boeken, aangezien het middenveld enorm competitief blijft."

Kimi Raikkonen denkt dat als hij een goede kwalificatie neer kan zetten, ook een goede race kan rijden. Een goede kwalificatie neerzetten is nogal moeilijk voor de Alfa Romeo-coureurs. "Portugal is een nieuw circuit voor ons allemaal en ik denk niet dat een coureur daar enige ervaring heeft met de huidige bolides, dus we beginnen allemaal op hetzelfde niveau."

"We moeten zowel op zaterdag als zondag goed werk leveren. De auto is aan het verbeteren, maar als we ons leven moeilijk maken tijdens de kwalificatie, is het vrij moeilijk om terrein te winnen in de race. We hebben de afgelopen races gezien dat we competitief kunnen zijn, dus hopelijk zitten we ook dit weekend weer in de goede stijgende lijn."

Ervaring geeft geen voordeel

Ook voor Antonio Giovinazzi is het een goed gevoel dat de auto mee kan vechten om de punten. De Italiaan heeft in tegenstelling tot zijn teamgenoot, wel ervaring op het circuit. "De laatste races gaven ons een dosis vertrouwen: het is altijd een positief gevoel om voor de top tien te vechten en punten mee naar huis te nemen, dus dat moet het doel voor Portugal blijven. Ik heb daar in 2015 in de Formule 3 gereden, maar behalve dat ik de lay-out van het circuit ken, denk ik niet dat die ervaring veel zal betekenen met de Formule 1-auto's. Ik denk dat het een leuk circuit zal zijn om te rijden, het heeft veel hoogteverschillen en zou voor een goede race moeten zorgen."