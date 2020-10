Verstappen over races zonder fans: "We moeten blij zijn dat we mogen rijden"

Door het coronavirus racete de Formule 1 een tijdje niet. Grands Prix werden afgelast of uitgesteld, maar inmiddels draait het circus weer op volle toeren. De kalender is helemaal omgegooid en er staan een aantal nieuwe races bij en een aantal vaste Formule 1-wedstrijden zijn weggelaten.

Het circuit waar we dit weekend naar toe gaan, is er één van de nieuwe circuits. Hier mogen wel fans aanwezig zijn, maar dat was niet altijd zo het geval. Voor Max Verstappen moet het ook een rare tijd zijn. Naar Grands Prix afreizen zonder de hele tijd aangesproken te worden voor een handtekening. De 23-jarige Limburger komt terug op het feit dat er geen tot weinig fans aanwezig zijn tijdens de raceweekenden. "Het voelt een beetje als testen", antwoordt Verstappen tijdens de Talking Bulls-podcast.

Gewoon racen is het beste voor Verstappen

Verstappen is blij dat hij ondanks alles gewoon mag racen. "Al met al moeten we blij zijn dat we überhaupt mogen rijden en min of meer een heel seizoen kunnen doen. Natuurlijk is het jammer dat de fans er niet zijn, maar ze kijken via de televisie. En wij proberen nog steeds een show op te voeren. We moeten met de situatie omgaan, maar hopelijk kunnen we binnenkort terug naar het normale."

De Red Bull Racing-coureur meent dat hij gewoon zijn werk moet doen, met of zonder publiek is dan niet meer van toepassing voor Verstappen. "Het is goed dat we een helm op hebben. We zijn echt op ons zelf in de auto en wanneer we uitstappen voel ik hetzelfde. Maar als ik mijn helm op zet focus ik op mijn race. Je doet immers nog altijd hetzelfde ding."