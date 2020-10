Racing Point gebruikt weer onderdelen Mercedes om auto te verbeteren

Racing Point heeft bevestigd dat het volgend seizoen de versnellingsbak en bijbehorende ophangingsonderdelen van de 2020 Mercedes W11 zal gebruiken, als onderdeel van de overeenkomst voor het delen van technologie met de wereldkampioenen. Eerder dit seizoen kregen ze nog een boete voor het kopiëren van de onderdelen.

De brake ducts waren illegaal verklaard door de FIA en dat leverde het team 15 kampioenschapspunten in mindering op en een geldboete van 400.000 euro.

Hoe dan ook, technisch directeur Andrew Green van Racing Point zegt dat de autosportbond geen bezwaren heeft gemaakt en dat het team van plan is de veranderingen door te voeren.

"De regels staan ons toe om het te doen", zei hij tegen Autosport. "We gaan door en doen het, we hebben het goedgekeurd met de FIA, en ze hebben er geen probleem mee dat wij het doen. De regels zoals geschreven staan de teams toe om hun auto's aan de 2020-specificatie te brengen, wat volgens mij alleen maar eerlijk is."

Green bevestigt niet gebruik te maken van de meeste recente onderdelen, maar die van een jaar terug. "Voor alle duidelijkheid, we gaan 2020-onderdelen gebruiken van de W11, maar niet de meest recente. Wat we nu gebruiken is uit 2019 en krijgen dus onderdelen uit 2020 voor onze 2021-auto. Straffen kan hiervoor niet. Het is niet alsof we een voordeel krijgen uit de 2020-onderdelen van de auto van Mercedes. Het brengt ons volgend jaar alleen maar op hetzelfde niveau als nu."

Racing Point, dat momenteel derde staat in het constructeurskampioenschap met zijn 'Roze Mercedes', maar McLaren ligt dicht achter Racing Point. Racing Point kan het beste seizoen ooit maken, mits het de derde plek vast weet te houden.

Volgend seizoen zal Racing Point worden omgedoopt tot Aston Martin Racing. De coureurs zijn dan Sebastian Vettel en Lance Stroll.