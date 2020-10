Helmut Marko weet niets over komst motorspecialist Mercedes

In de paddock gaat het gerucht dat Andy Cowell terugkeert in de Formule 1 bij het team van Red Bull Racing. De topman was jaren geleden nog actief bij de motorafdeling van Mercedes. Helmut Marko, adviseur bij het Oostenrijkse team, zegt tegenover Motorsport Magazin dat hij van niets weet.

Cowell zou voor Red Bull een uitstekende aanwinst zijn. Zeker als het team de taken overneemt van het Honda-project. Maar het is vooralsnog niet duidelijk of dit allemaal gaat gebeuren.

Helmut Marko liet er weinig over los: “Ik weet het niet. We moeten eerst kijken wat we zelf gaan doen. Daarna natuurlijk, gaan we kijken wie geschikt is voor het project. Het is dan wel zeker dat dit dan gaat gebeuren op onze locatie van Red Bull Technology. Je probeert dan de beste mensen te halen."