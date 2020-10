'Red Bull trekt zich terug uit F1 bij tegenwerking Ferrari'

Volgens een bericht van Auto Motor und Sport zal Red Bull zowel hun fabrieksteam Red Bull Racing als AlphaTauri terugtrekken uit de Formule 1, tenzij er een bevriezing van de motorontwikkeling wordt geïntroduceerd. Het is inmiddels duidelijk dat Mercedes geen motoren wil leveren en de voorkeur van Red Bull ligt bij het overnemen van de Honda-motoren.

Dat betekent dat Red Bull en AlphaTauri zonder leverancier zouden zitten, maar het voortzetten van Honda's werk aan de kant van de power units lijkt de meest logische oplossing voor Red Bull, gezien de manier waarop hun relatie met de vorige motorleverancier Renault implodeerde. Als het Red Bull-team zou blijven werken met de krachtbron die Honda nu levert, dan zouden ze stabiliteit in de regelgeving nodig hebben om competitief te blijven.

Auto Motor und Sport stelt dat Red Bull Racing en AlphaTauri de Formule 1 dreigen te verlaten als er geen bevriezing wordt ingevoerd van de motorontwikkeling vanaf 2022. Helmut Marko, hoofd van het Red Bull-coureursprogramma, heeft aan AMuS bevestigd dat Red Bull op eigen verantwoordelijkheid de voorkeur geeft aan de Honda-motor, omdat het de enige manier is om een ​​stukje onafhankelijkheid te behouden. Dat heeft Red Bull ook aan de directie van Formule 1 laten weten.

Red Bull heeft stellig gereageerd op haar plan en wil alles uit de kast halen. AMuS schrijft: "Het plan klinkt echter dramatischer: ofwel de motorontwikkeling wordt vanaf 2022 bevroren, of Red Bull verlaat de Formule 1 met zijn twee teams."

Machtspelletjes

Volgens de Duitse publicatie is Mercedes positief over het voorstel van Red Bull. Renault wil het plan steunen als vooraf de richtlijnen van de bevriezing worden vastgesteld. Groot tegenstander in het verhaal is uiteraard Ferrari. Het Italiaanse team maakte vorig jaar een geheime afspraak met de FIA waardoor het nu geen competitieve motor heeft.

Ferrari wil dan ook tegen het voorstel stemmen omdat het niet van mening is dat Red Bull zich in een noodsituatie begeeft, mede omdat Ferrari bereidt zou zijn om Red Bull Racing en AlphaTauri van motoren te voorzien. Het valt echter nog te bezien of Red Bull al dan niet geïnteresseerd zou zijn in Ferrari-motoren, gezien hoe het team dit jaar op de motorafdeling heeft geworsteld.

Een ander groot struikelblok zijn de aanstaande veranderingen aan de motoren, waarbij vanaf 2022 twintig procent biobrandstof wordt toegevoegd, terwijl de sport vanaf 2023 honderd procent CO2-neutrale brandstof zal gebruiken.

Ferrari is naar verluidt niet bereid om al deze veranderingen te laten instorten, simpelweg om tegemoet te komen aan het verzoek van Red Bull.